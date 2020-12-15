ЭКС РФС признала три ошибки арбитра в матче ЦСКА — «Урал»
- РИА Новости
Как сообщает пресс-служба РФС, главный арбитр встречи Алексей Сухой ошибочно не показал вторую жёлтую карточку хавбеку «Урала» Андрею Егорычеву за срыв атаки на 27-й минуте, ошибочно не назначил пенальти в ворота «Урала» на 28-й минуте за фол Павла Погребняка, а также ошибочно назначил пенальти в ворота «Урала» на 57-й минуте матча из-за попадания мяча в руку.
При этом Сухой верно показал вторую жёлтую карточку Погребняку, поскольку он очевидным образом демонстровал несогласие с решением арбитра.
Встреча, проходившая на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве, завершилась со счётом 2:2.
Ранее сообщалось, что ЭКС РФС признала, что арбитр ошибся, не назначив пенальти в ворота «Ротора» в матче с «Уфой».