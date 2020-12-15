ЭКС РФС признала три ошибки арбитра в матче ЦСКА — «Урал»

Короткая ссылка
Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) при президенте Российского футбольного союза (РФС) рассмотрела обращение московского ЦСКА и екатеринбургского «Урала» с жалобами на качество работы арбитра матча 17-го тура Российской премьер-лиги.
ЭКС РФС признала три ошибки арбитра в матче ЦСКА — «Урал»
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба РФС, главный арбитр встречи Алексей Сухой ошибочно не показал вторую жёлтую карточку хавбеку «Урала» Андрею Егорычеву за срыв атаки на 27-й минуте, ошибочно не назначил пенальти в ворота «Урала» на 28-й минуте за фол Павла Погребняка, а также ошибочно назначил пенальти в ворота «Урала» на 57-й минуте матча из-за попадания мяча в руку.

При этом Сухой верно показал вторую жёлтую карточку Погребняку, поскольку он очевидным образом демонстровал несогласие с решением арбитра.

Встреча, проходившая на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве, завершилась со счётом 2:2.

Ранее сообщалось, что ЭКС РФС признала, что арбитр ошибся, не назначив пенальти в ворота «Ротора» в матче с «Уфой».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить