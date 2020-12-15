ЭКС РФС признала, что арбитр ошибся, не назначив пенальти в ворота «Ротора» в матче с «Уфой»

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Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) при президенте Российского футбольного союза (РФС) рассмотрела обращение «Уфы» с жалобой на качество работы арбитра матча 18-го тура Российской премьер-лиги с волгоградским «Ротором».
ЭКС РФС признала, что арбитр ошибся, не назначив пенальти в ворота «Ротора» в матче с «Уфой»
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба РФС, комиссия, рассмотрев эпизод, произошедший на 69-й минуте встречи, когда мяч попал в руку нападающему «Ротора» Беке Микелтадзе в штрафной площади, признала, что главный арбитр матча Василий Казарцев ошибся, не назначив пенальти в ворота волгоградской команды.

При этом сообщается, что судья правильно не вынес второе предупреждение в матче игроку «Ротора» Сергею Макарову на 73-й минуте матча.

Встреча, прошедшая 12 декабря в Волгограде, завершилась со счётом 1:0 в пользу «Ротора».

Ранее сообщалось, что ЭСК РФС не выявила ошибок в работе арбитра матча «Сочи» — «Спартак».

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