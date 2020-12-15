В «Фиорентине» отреагировали на информацию о намерении купить Кокорина

Помощник спортивного директора флорентийской «Фиорентины» Андреа Манчини прокомментировал информацию о намерении клуба приобрести нападающего московского «Спартака» Александра Кокорина.

«Кокорин — фантастический игрок. В Серии А за ним следят большие команды. Пока это всё, что я могу сказать о нём. Интерес со стороны «Фиорентины»? Сейчас нашему клубу сложно думать о трансферах, учитывая тяжёлое турнирное положение в чемпионате: мы идём на 17-м месте в таблице. Думаю, с этим вопросом лучше обратиться к спортивному или исполнительному директору клуба», — цитирует Манчини Metaratings.

28-летний Кокорин перешёл в «Спартак» летом. В его активе десять матчей за московский клуб во всех турнирах, в которых он забил два гола и отдал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Кокорин не сыграет за «Спартак» в матче с «Зенитом».