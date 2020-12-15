СМИ: Экс-тренер сборной Бразилии по футболу госпитализирован с COVID-19

Бывший главный тренер сборной Бразилии по футболу Вандерлей Лушембурго госпитализирован после повторного заболевания COVID-19.

Как сообщает Globo Esporte, 68-летний специалист находился в Рио-де-Жанейро вместе с семьёй, когда у него появились симптомы коронавируса, после чего он обратился в клинику. На данный момент он находится в больнице Сан-Паулу.

В июле Лушембурго рассказывал, что переболел коронавирусом.

Лушембурго возглавлял сборную Бразилии с 1998 по 2000 год. Вместе с командой он выиграл Кубок Америки в 1999 году. С 2004 по 2005 год специалист тренировал мадридский «Реал».

Ранее президент «Урала» Григорий Иванов подтвердил, что заболел коронавирусом.