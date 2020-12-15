Березуцкий верит, что ЦСКА может стать чемпионом в этом сезоне

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Бывший защитник московского ЦСКА Василий Березуцкий, который ныне работает в тренерском штабе команды, ответил на вопрос, когда армейцы смогут снова стать чемпионами России по футболу.
Березуцкий верит, что ЦСКА может стать чемпионом в этом сезоне
  • РИА Новости

«Я надеюсь, в этом сезоне. А почему нет? Я верю, что ЦСКА в этом сезоне может стать чемпионом. И я буду в это верить. Правило такое: никогда не сдаваться. Пока у тебя есть шанс, под гильотину смысла нет голову класть. Пока есть возможность, пока есть вероятность того, что мы можем стать чемпионами», — сказал Березуцкий в интервью на YouTube-канале журналиста Василия Конова.

После 18 туров чемпионата России ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице, набрав 34 очка. 

Ранее Василий Уткин прокомментировал информацию о возможной отставке главного тренера московского ЦСКА Виктора Гончаренко и назначении на этот пост Василия Березуцкого.

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