Уткин о возможном назначении Березуцкого главным тренером ЦСКА: просто несерьёзно

Известный спортивный журналист Василий Уткин прокомментировал информацию о возможной отставке главного тренера московского ЦСКА Виктора Гончаренко и назначении на его пост Василия Березуцкого.

По его словам, он пока придержит своё мнение по поводу самой отставки Гончаренко, но он высказался по кандидатуре Василия Березуцкого.

«Василий Березуцкий, которого некоторые прочат в главные тренеры, прекрасный парень и умный человек. Если он захочет, рано или поздно тренером он станет. Но. В ЦСКА сейчас исправлять ситуацию поставить тренера-дебютанта? Для серьёзного проекта, инвестировавшего в растущих игроков, это просто несерьёзно. Это обломки какой-то совершенно другой логики», — написал Уткин в своём Telegram-канале.

Гончаренко возглавляет команду с 2016 года. После 18 туров чемпионата России ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице, набрав 34 очка. Из Лиги Европы армейцы вылетели, заняв последнее место в своей группе.

Березуцкий выступал за красно-синих с 2002 по 2018 год.

Ранее сообщалось, что Гончаренко в ЦСКА сменит иностранец.