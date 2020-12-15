Уткин о возможном назначении Березуцкого главным тренером ЦСКА: просто несерьёзно
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По его словам, он пока придержит своё мнение по поводу самой отставки Гончаренко, но он высказался по кандидатуре Василия Березуцкого.
«Василий Березуцкий, которого некоторые прочат в главные тренеры, прекрасный парень и умный человек. Если он захочет, рано или поздно тренером он станет. Но. В ЦСКА сейчас исправлять ситуацию поставить тренера-дебютанта? Для серьёзного проекта, инвестировавшего в растущих игроков, это просто несерьёзно. Это обломки какой-то совершенно другой логики», — написал Уткин в своём Telegram-канале.
Гончаренко возглавляет команду с 2016 года. После 18 туров чемпионата России ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице, набрав 34 очка. Из Лиги Европы армейцы вылетели, заняв последнее место в своей группе.
Березуцкий выступал за красно-синих с 2002 по 2018 год.
Ранее сообщалось, что Гончаренко в ЦСКА сменит иностранец.