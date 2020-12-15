Уткин о возможном назначении Березуцкого главным тренером ЦСКА: просто несерьёзно

Короткая ссылка
Известный спортивный журналист Василий Уткин прокомментировал информацию о возможной отставке главного тренера московского ЦСКА Виктора Гончаренко и назначении на его пост Василия Березуцкого.
Уткин о возможном назначении Березуцкого главным тренером ЦСКА: просто несерьёзно
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

По его словам, он пока придержит своё мнение по поводу самой отставки Гончаренко, но он высказался по кандидатуре Василия Березуцкого.

«Василий Березуцкий, которого некоторые прочат в главные тренеры, прекрасный парень и умный человек. Если он захочет, рано или поздно тренером он станет. Но. В ЦСКА сейчас исправлять ситуацию поставить тренера-дебютанта? Для серьёзного проекта, инвестировавшего в растущих игроков, это просто несерьёзно. Это обломки какой-то совершенно другой логики», — написал Уткин в своём Telegram-канале.

Гончаренко возглавляет команду с 2016 года. После 18 туров чемпионата России ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице, набрав 34 очка. Из Лиги Европы армейцы вылетели, заняв последнее место в своей группе.

Березуцкий выступал за красно-синих с 2002 по 2018 год.

Ранее сообщалось, что Гончаренко в ЦСКА сменит иностранец.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить