Нурмагомедов сделал прогноз на матчи плей-офф Лиги чемпионов
- © РИА Новости / Саид Царнаев
По мнению 32-летнего спортсмена, в четвертьфинал выйдут все сеяные команды, которые первые матчи сыграют на выезде.
«Я думаю, справа от вас которые — все пройдут. Заскриньте — и посмотрим», — написал Нурмагомедов в сториз своего Instagram, прикрепив фото результатов жеребьёвки.
Ранее состоялась жеребьёвка плей-офф Лиги чемпионов. По её итогам определились следующие пары:
«Боруссия» Мёнхенгладбах (Германия) — «Манчестер Сити» (Англия);
«Лацио» (Италия) — «Бавария» (Германия);
«Атлетико» (Испания) — «Челси» (Англия);
«РБ Лейпциг» (Германия) — «Ливерпуль» (Англия);
«Порту» (Португалия) — «Ювентус» (Италия);
«Барселона» (Испания) — ПСЖ (Франция);
«Севилья» (Испания) — «Боруссия» Дортмунд (Германия);
«Аталанта» (Италия) — «Реал» (Испания).
- © https://www.instagram.com/khabib_nurmagomedov/?hl=ru