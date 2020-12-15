Нурмагомедов сделал прогноз на матчи плей-офф Лиги чемпионов

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе поделился своим прогнозом по поводу матчей 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов.

По мнению 32-летнего спортсмена, в четвертьфинал выйдут все сеяные команды, которые первые матчи сыграют на выезде.

«Я думаю, справа от вас которые — все пройдут. Заскриньте — и посмотрим», — написал Нурмагомедов в сториз своего Instagram, прикрепив фото результатов жеребьёвки.

Ранее состоялась жеребьёвка плей-офф Лиги чемпионов. По её итогам определились следующие пары:

«Боруссия» Мёнхенгладбах (Германия) — «Манчестер Сити» (Англия);

«Лацио» (Италия) — «Бавария» (Германия);

«Атлетико» (Испания) — «Челси» (Англия);

«РБ Лейпциг» (Германия) — «Ливерпуль» (Англия);

«Порту» (Португалия) — «Ювентус» (Италия);

«Барселона» (Испания) — ПСЖ (Франция);

«Севилья» (Испания) — «Боруссия» Дортмунд (Германия);

«Аталанта» (Италия) — «Реал» (Испания).