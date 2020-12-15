Нурмагомедов сделал прогноз на матчи плей-офф Лиги чемпионов

Короткая ссылка
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе поделился своим прогнозом по поводу матчей 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов.
Нурмагомедов сделал прогноз на матчи плей-офф Лиги чемпионов
  • © РИА Новости / Саид Царнаев

По мнению 32-летнего спортсмена, в четвертьфинал выйдут все сеяные команды, которые первые матчи сыграют на выезде.

«Я думаю, справа от вас которые — все пройдут. Заскриньте — и посмотрим», — написал Нурмагомедов в сториз своего Instagram, прикрепив фото результатов жеребьёвки.

Ранее состоялась жеребьёвка плей-офф Лиги чемпионов. По её итогам определились следующие пары:

«Боруссия» Мёнхенгладбах (Германия) — «Манчестер Сити» (Англия);

«Лацио» (Италия) — «Бавария» (Германия);

«Атлетико» (Испания) — «Челси» (Англия);

«РБ Лейпциг» (Германия) — «Ливерпуль» (Англия);

«Порту» (Португалия) — «Ювентус» (Италия);

«Барселона» (Испания) — ПСЖ (Франция);

«Севилья» (Испания) — «Боруссия» Дортмунд (Германия);

«Аталанта» (Италия) — «Реал» (Испания).

  • © https://www.instagram.com/khabib_nurmagomedov/?hl=ru

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить