Главный тренер сборной Сербии по футболу Тумбакович отправлен в отставку

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Футбольный союз Сербии (FSS) объявил об отставке Любиши Тумбаковича с поста главного тренера национальной команды.
Главный тренер сборной Сербии по футболу Тумбакович отправлен в отставку
  • Reuters

Как сообщает пресс-служба FSS, причиной отставки 68-летнего специалиста стало неудачное выступление команды в квалификации Евро-2020.

Сборная Сербии не сумела пробиться на чемпионат Европы, сначала заняв третье место в отборочной группе, а в стыковом матче за выход на турнир проиграв Шотландии в серии пенальти.

Тумбакович возглавлял сборную Сербии с 2019 года.

Отмечается, что имя нового главного тренера будет объявлено до конца 2020 года.

Ранее дортмундская «Боруссия» объявила об отставке Люсьена Фавра.

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