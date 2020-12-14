Боксёр Фьюри потребовал убрать его из списка претендентов на премию «Спортсмен года»

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Чемпион мира в тяжёлом весе по версии WBC Тайсон Фьюри потребовал от британского телеканала BBC убрать его из числа номинантов на премию «Спортсмен года».
Боксёр Фьюри потребовал убрать его из списка претендентов на премию «Спортсмен года»
  • Reuters

«Я вежливо попросил в видео, чтобы меня исключили из списка, а они решили, что не станут этого делать. Поэтому я попросил адвокатов направить им письмо с требованием исключить меня из списка. Надеюсь, что они прислушаются к этому и вычеркнут моё имя», — приводит слова Фьюри The Guardian.

Помимо Фьюри, на премию номинированы семикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон, шестикратный чемпион мира по снукеру Ронни О'Салливан, а также капитан футбольного клуба «Ливерпуль» Джордан Хендерсон.

Ранее сообщалось, что британские СМИ номинировали Нурмагомедова на премию «Иностранный спортсмен года».

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