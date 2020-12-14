Боксёр Фьюри потребовал убрать его из списка претендентов на премию «Спортсмен года»

Чемпион мира в тяжёлом весе по версии WBC Тайсон Фьюри потребовал от британского телеканала BBC убрать его из числа номинантов на премию «Спортсмен года».

«Я вежливо попросил в видео, чтобы меня исключили из списка, а они решили, что не станут этого делать. Поэтому я попросил адвокатов направить им письмо с требованием исключить меня из списка. Надеюсь, что они прислушаются к этому и вычеркнут моё имя», — приводит слова Фьюри The Guardian.

Помимо Фьюри, на премию номинированы семикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон, шестикратный чемпион мира по снукеру Ронни О'Салливан, а также капитан футбольного клуба «Ливерпуль» Джордан Хендерсон.

Ранее сообщалось, что британские СМИ номинировали Нурмагомедова на премию «Иностранный спортсмен года».