Британские СМИ номинировали Нурмагомедова на премию «Иностранный спортсмен года»

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Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов был номинирован на премию «Иностранный спортсмен года» по версии британского телеканала BBC.
Британские СМИ номинировали Нурмагомедова на премию «Иностранный спортсмен года»
  • Reuters

Как сообщает пресс-служба BBC, помимо Нурмагомедова, на награду также претендуют шведский прыгун с шестом Арман Дюплантис, американский баскетболист Леброн Джеймс, американский гольфист Дастин Джонсон, французская футболистка Венди Ренар и ирландский боксёр Кэти Тейлор.

Голосование продлится до 15 декабря, а награды будут вручены в прямом эфире 20 декабря.

Ранее Нурмагомедов заявил, что держал в секрете своё решение завершить карьеру.

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