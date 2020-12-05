Британские СМИ номинировали Нурмагомедова на премию «Иностранный спортсмен года»

Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов был номинирован на премию «Иностранный спортсмен года» по версии британского телеканала BBC.

Как сообщает пресс-служба BBC, помимо Нурмагомедова, на награду также претендуют шведский прыгун с шестом Арман Дюплантис, американский баскетболист Леброн Джеймс, американский гольфист Дастин Джонсон, французская футболистка Венди Ренар и ирландский боксёр Кэти Тейлор.

Голосование продлится до 15 декабря, а награды будут вручены в прямом эфире 20 декабря.

Ранее Нурмагомедов заявил, что держал в секрете своё решение завершить карьеру.