Берг считает, что у «Краснодара» есть хорошие шансы победить загребское «Динамо» в ЛЕ

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Форвард «Краснодара» Маркус Берг прокомментировал результаты жеребьёвки 1/16 финала Лиги Европы УЕФА, по итогам которой соперником его команды стало загребское «Динамо».
Берг считает, что у «Краснодара» есть хорошие шансы победить загребское «Динамо» в ЛЕ
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«Динамо» — это клуб с большим европейским опытом. Нам предстоят две сложные и интересные игры. Но, думаю, у нас хорошие шансы победить и пройти дальше», — приводит слова Берга Sport24.

18 февраля 2021 года «Краснодар» на своём поле примет «Динамо», а 25 февраля сыграет в Загребе.

Ранее тренер загребского «Динамо» заявил, что хотел получить «Краснодар» в соперники по плей-офф ЛЕ.

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