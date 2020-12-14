Мурзагулов подтвердил факт встречи с Газизовым после его увольнения из «Спартака»

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Председатель совета директоров футбольного клуба «Уфа» Ростислав Мурзагулов подтвердил, что встречался с бывшим генеральным директором «Спартака» Шамилем Газизовым после его увольнения из московского клуба.
Мурзагулов подтвердил факт встречи с Газизовым после его увольнения из «Спартака»
  • © Ростислав Мурзагулов
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«Мы правда встречались с Шамилем Камиловичем. Это просто была встреча двух старых товарищей. Почему нет? Пока никакого предметного разговора ещё не было. Ему нужно прийти в себя. Я его тоже не тороплю. Время будет — поговорим. Я всегда рад вместе работать, но пока Шамиля не надо торопить. Я никогда не скрывал, что хочу и дальше с ним работать», — приводит слова Мурзагулова Sport24.

Газизов работал в «Уфе» с 2012 по 2020 год. 8 декабря он был уволен из «Спартака».

Ранее Газизов рассказал, почему не доработал в «Спартаке» до зимней паузы. 

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