«Спартак» поддержал Тедеско после скандального инцидента с тренером «Сочи»

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Пресс-служба московского футбольного клуба «Спартак» выступила с поддержкой главного тренера команды Доменико Тедеско после конфликта, который произошёл между специалистом и тренером вратарей «Сочи» Дмитрием Бородиным после матча 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Спартак» поддержал Тедеско после скандального инцидента с тренером «Сочи»
  • Reuters

«Футбол — это эмоции. В футболе нет места ксенофобии. Доменико, мы с тобой!» — говорится в Twitter-аккаунте красно-белых.

После матча главный тренер красно-белых Доменико Тедеско заявил, что один из игроков «Сочи» ударил его помощника Андреаса Хинкеля, а также обвинил тренера вратарей соперника Дмитрия Бородина в расизме. 

Ранее источник назвал дату заседания КДК РФС по поводу инцидента между Тедеско и тренером «Сочи».

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