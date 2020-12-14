«Спартак» поддержал Тедеско после скандального инцидента с тренером «Сочи»
- Reuters
«Футбол — это эмоции. В футболе нет места ксенофобии. Доменико, мы с тобой!» — говорится в Twitter-аккаунте красно-белых.
После матча главный тренер красно-белых Доменико Тедеско заявил, что один из игроков «Сочи» ударил его помощника Андреаса Хинкеля, а также обвинил тренера вратарей соперника Дмитрия Бородина в расизме.
Ранее источник назвал дату заседания КДК РФС по поводу инцидента между Тедеско и тренером «Сочи».