«Спартак» поддержал Тедеско после скандального инцидента с тренером «Сочи»

Пресс-служба московского футбольного клуба «Спартак» выступила с поддержкой главного тренера команды Доменико Тедеско после конфликта, который произошёл между специалистом и тренером вратарей «Сочи» Дмитрием Бородиным после матча 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Футбол — это эмоции. В футболе нет места ксенофобии. Доменико, мы с тобой!» — говорится в Twitter-аккаунте красно-белых.

После матча главный тренер красно-белых Доменико Тедеско заявил, что один из игроков «Сочи» ударил его помощника Андреаса Хинкеля, а также обвинил тренера вратарей соперника Дмитрия Бородина в расизме.

Ранее источник назвал дату заседания КДК РФС по поводу инцидента между Тедеско и тренером «Сочи».