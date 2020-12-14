Источник назвал дату заседания КДК РФС по поводу инцидента между Тедеско и тренером «Сочи»

Стало известно, когда состоится заседание контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) по поводу инцидента в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Как сообщает «РБ-Спорт», заседание состоится 15 декабря в 15:00 мск.

После матча главный тренер красно-белых Доменико Тедеско заявил, что один из игроков «Сочи» ударил его помощника Андреаса Хинкеля, а также обвинил тренера вратарей соперника Дмитрия Бородина в расизме.

Тедеско и Бородин также приглашены на заседание.

Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу «Сочи».

Ранее «Спартак» показал, что осталось за кадром матча с «Сочи».