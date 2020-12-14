Источник назвал дату заседания КДК РФС по поводу инцидента между Тедеско и тренером «Сочи»

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Стало известно, когда состоится заседание контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) по поводу инцидента в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Источник назвал дату заседания КДК РФС по поводу инцидента между Тедеско и тренером «Сочи»
  • © ФК "Спартак"

Как сообщает «РБ-Спорт», заседание состоится 15 декабря в 15:00 мск. 

После матча главный тренер красно-белых Доменико Тедеско заявил, что один из игроков «Сочи» ударил его помощника Андреаса Хинкеля, а также обвинил тренера вратарей соперника Дмитрия Бородина в расизме. 

Тедеско и Бородин также приглашены на заседание.

Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу «Сочи».

Ранее «Спартак» показал, что осталось за кадром матча с «Сочи».

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