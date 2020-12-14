Бестемьянова высказалась о решении Медведевой выступить с показательным номером на ЧР

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Олимпийская чемпионка 1988 года по фигурному катанию Наталья Бестемьянова прокомментировала решение двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой принять участие в показательных выступлениях на чемпионате России в Челябинске.
Бестемьянова высказалась о решении Медведевой выступить с показательным номером на ЧР
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«С какой стороны здесь возможен риск? Вы думаете, Медведева четверные собирается прыгать? Выступление Жени — приятный бонус для её фанатов. Она просто захотела их порадовать. Медведева покажет то, что сейчас у неё готово. А мы знаем, что Женя всё делает по максимуму», — цитирует Бестемьянову «Чемпионат».

Напомним, что Медведева пропустит сами соревнования, которые пройдут с 24 по 27 декабря.

Медведева занималась под руководством Этери Тутберидзе до 2018 года, после чего перешла к канадскому специалисту Брайану Орсеру. Осенью россиянка вернулась к Тутберидзе. В этом сезоне она ещё ни разу не участвовала в соревнованиях из-за состояния здоровья.

Ранее сообщалось, что Медведева примет участие в показательных выступлениях на чемпионате России.

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