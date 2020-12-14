Жена Тарасенко рассказала о восстановлении хоккеиста после травмы

Яна Тарасенко, жена нападающего «Сент-Луис Блюз» Владимира Тарасенко, рассказала о восстановлении своего мужа после травмы плеча.

«Восстановление проходит по графику, и Вова уже приступил к тренировкам на стадионе с командой. Но, как вы знаете, большинство профессиональных спортсменов обычно не очень любят обсуждать свои травмы. Вова как раз относится к этому большинству. Ему совершенно не хочется тратить время на обиды и сожаления или на то, чтобы искать виноватых», — цитирует супругу хоккеиста «Чемпионат».

Она отметила, что муж считает профессионалами врачей, которые помогали ему, и благодарен им за помощь. По её словам, на данный момент Владимир хочет как можно быстрее вернуться на лёд. Она также призналась, что пара отказалась от поездки в Россию как раз из-за ответственного отношения игрока к восстановлению.

«В этом году лечение стало самым важным пунктом в его графике. Все остальные дела — отпуска, поездки в Россию и прочее — мы перенесли бы в любом случае, чтобы не прерывать его реабилитацию», — добавила Яна Тарасенко.

Тарасенко выступает за «Сент-Луис» с 2013 года. В 2019 году он вместе с командой стал обладателем Кубка Стэнли.

Ранее сообщалось, что Тарасенко успешно перенёс операцию на плече.