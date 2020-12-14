Мбаппе высказался о своём будущем в ПСЖ

Нападающий французского ПСЖ Килиан Мбаппе прокомментировал ситуацию с продлением контракта с парижским футбольным клубом.

«Мы принимаем все важные решения вместе со всей семьей. Думаю, это правильно. Семья помогает мне двигаться вперёд, благодаря ей я оказался там, где нахожусь», — цитирует 21-летнего форварда Goal.com.

По его словам, иногда у него бывают тяжёлые моменты, которые гораздо легче преодолевать с помощью родных.

«В таких ситуациях видно, кто за тебя, и мои родители всегда меня поддерживают. Они направляют меня на верный путь, мне с ними повезло», — добавил Мбаппе.

Мбаппе перешёл в ПСЖ в августе 2017 года. В этом сезоне он провёл 15 матчей, забил 12 мячей и отдал восемь результативных передач.

Ранее сообщалось, что Мбаппе превзошёл достижение Лионеля Месси в Лиге чемпионов.