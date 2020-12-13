Мусаев — о разгромной победе над «Локомотивом»: при 2:0 ситуация могла качнуться в любую сторону

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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал разгромную победу своей команды над московским «Локомотивом» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги.
Мусаев — о разгромной победе над «Локомотивом»: при 2:0 ситуация могла качнуться в любую сторону
  • © РИА Новости / Виталий Тимкив

«Приятно выиграть у сильного соперника, тем более при своих болельщиках. Мы счастливы. Когда счёт был 2:0, то у соперника были хорошие возможности, чтобы изменить ход встречи. В концовке матча замены помогли добиться нам необходимого результата. Но повторюсь, что при счёте 2:0 ситуация могла качнуться в любую сторону», — приводит слова Мусаева «Матч ТВ».

«Краснодар» на своём поле разгромил «Локомотив» со счётом 5:0.

Ранее Марко Николич прокомментировал разгромное поражение «Локомотива» в матче с «Краснодаром».

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