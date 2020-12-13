Николич прокомментировал разгромное поражение «Локомотива» в матче с «Краснодаром»

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Главный тренер «Локомотива» Марко Николич прокомментировал разгромное поражение своей команды от «Краснодара» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Николич прокомментировал разгромное поражение «Локомотива» в матче с «Краснодаром»
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«Подарили много «Краснодару», который является качественной командой. Нельзя было давать ему разницу в два гола, у нас было много грубых ошибок в начале матча. Если смотреть статистику, то у нас с соперником всё одинаково — владение мячом, удары, к 4-й и 11-й минутам допустили большие ошибки. В итоге 2:0, «Краснодар» использовал пространство, у него много быстрых игроков, суперконтратаки. Результат очень плохой для нас. Надо терпеть, у команды плохое настроение после такого итога. Надо подготовиться к оставшемуся матчу», — приводит слова Николича «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что «Краснодар» на своём поле разгромил «Локомотив» в матче РПЛ, забив пять безответных мячей.

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