СМИ: Дортмундская «Боруссия» уволила главного тренера Фавра

Дортмундская «Боруссия» отправила в отставку швейцарского специалиста Люсьена Фавра с поста главного тренера команды.

Как сообщает Bild, такое решение было принято после разгромного поражения команды от «Штутгарта» в матче 11-го тура Бундеслиги.

Отмечается, что исполняющим обязанности главного тренера команды назначен помощник Фавра Эдин Терзич.

«Боруссия» занимает пятое место в турнирной таблице с 19 очками. В Лиге чемпионов команда вышла в плей-офф с первого места в группе.

63-летний Фавр возглавлял «Боруссию» с 2018 года.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» не планирует увольнять Сульшера после вылета из ЛЧ.