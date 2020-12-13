СМИ: Дортмундская «Боруссия» уволила главного тренера Фавра
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Как сообщает Bild, такое решение было принято после разгромного поражения команды от «Штутгарта» в матче 11-го тура Бундеслиги.
Отмечается, что исполняющим обязанности главного тренера команды назначен помощник Фавра Эдин Терзич.
«Боруссия» занимает пятое место в турнирной таблице с 19 очками. В Лиге чемпионов команда вышла в плей-офф с первого места в группе.
63-летний Фавр возглавлял «Боруссию» с 2018 года.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» не планирует увольнять Сульшера после вылета из ЛЧ.