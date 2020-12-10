СМИ: «Манчестер Юнайтед» не планирует увольнять Сульшера после вылета из ЛЧ

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Уле-Гуннар Сульшер продолжит руководить «Манчестер Юнайтед», несмотря на вылет клуба из Лиги чемпионов УЕФА.
СМИ: «Манчестер Юнайтед» не планирует увольнять Сульшера после вылета из ЛЧ
  • Reuters

Об этом сообщает Daily Mail. По информации источника, руководство «Манчестер Юнайтед» по-прежнему доверяет норвежскому специалисту и не собирается отправлять в отставку.

В Английской премьер-лиге «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место после десяти туров. На групповом этапе Лиги чемпионов английская команда стала третьей в своём квартете и продолжит выступление в Лиге Европы.

Ранее Погба сообщил МЮ о желании покинуть клуб в январе.

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