Фигуристка Рябова рассказала, почему ушла из академии Плющенко

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Азербайджанская фигуристка Екатерина Рябова прокомментировала свой уход из академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.
Фигуристка Рябова рассказала, почему ушла из академии Плющенко
  • АГН «Москва»

«В связи с некоторыми организационными изменениями в академии меня перестали устраивать тренировочные условия, поэтому на данный момент наши пути с академией разошлись. Сейчас я буду тренироваться у своих родителей на арендованных льдах», — приводит слова Рябовой Sport24.

Она отметила, что её уход из академии обошёлся без каких-либо конфликтов.

«С Александром Волковым и Евгением Плющенко расстались без конфликтов. Я, в принципе, неконфликтный человек и искренне благодарна тренерам за их работу», — добавила фигуристка.

17-летняя спортсменка перед сезоном-2018/19 сменила спортивное гражданство и перешла в сборную Азербайджана.

На чемпионате Европы 2019 года Рябова заняла 12-е место, в 2020 году стала шестой. На юниорской Олимпиаде она заняла восьмое место, а также десятое — на чемпионате мира среди юниоров.

Ранее сообщалось, что Рябова ушла из академии Плющенко.

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