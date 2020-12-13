Фигуристка Рябова ушла из академии Плющенко

Фигуристка Екатерина Рябова сообщила о своём уходе из академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

Об этом сменившая спортивное гражданство и перешедшая в сборную Азербайджана фигуристка написала в комментариях в Instagram.

Она также отметила, что будет тренироваться под руководством своего отца Алексея Рябова, который был её первым наставником.

На чемпионате Европы 2019 года Рябова заняла 12-е место, в 2020 году стала шестой. На юниорской Олимпиаде она заняла восьмое место, а также десятое — на чемпионате мира среди юниоров.

Ранее сообщалось, что Плющенко объявил о переходе Юлии Липницкой в его академию.