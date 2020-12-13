Кудряшов не ждёт интересного зрелища в бою Джошуа — Усик

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Российский боксёр Дмитрий Кудряшов оценил перспективы украинца Александра Усика в поединке с чемпионом мира по версиям WBA, IBF и WBO Энтони Джошуа.
Кудряшов не ждёт интересного зрелища в бою Джошуа — Усик
  • © РИА Новости / Владимир Астапкович

12 декабря британец нокаутировал болгарина Кубрата Пулева. Усик является обязательным претендентом на титул по версии WBO.

«Возможно, Усик сможет даже переиграть Джошуа, этот бой мог бы стать хорошим, но на олимпийском ринге. А в профи мы не увидим обострений, вместо этого мы будем наблюдать за осторожным Усиком, за Джошуа, который не хочет рисковать. В принципе боя не получится, я думаю. Даже если Усик выиграет, это не даст ему больших дивидендов», — приводит слова Кудряшова «Р-Спорт».

Ранее сообщалось, что Тайсон Фьюри пообещал нокаутировать Джошуа за три раунда.

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