Фьюри пообещал нокаутировать Джошуа за три раунда

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Чемпион мира в тяжёлом весе по версии WBC Тайсон Фьюри жёстко ответил обладателю титулов WBA, IBF и WBO Энтони Джошуа после его победы над болгарином Кубратом Пулевым.
Фьюри пообещал нокаутировать Джошуа за три раунда
  • Reuters
  • © Andrew Couldridge

Когда Джошуа спросили о вероятности с Фьюри, тот предпочёл уйти от прямого ответа. Это дало основание британцу обвинить своего соотечественника в трусости. Фьюри записал заявление на видео и выложил его в Twitter.

«Джошуа только что обделался в прямом эфире. Его спросили, хочет ли он боя со мной, а он начал юлить. Я хочу этого боя, я хочу, чтобы он был следующим. Я нокаутирую его за три раунда. Он большой «мешок» и неумеха», — заявил Фьюри.

Ранее сообщалось, что боксёр-тяжеловес Сергей Кузьмин проиграл конголезцу Мартину Баколе по очкам в поединке за вакантный титул WBC International.

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