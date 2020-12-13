Фьюри пообещал нокаутировать Джошуа за три раунда

Чемпион мира в тяжёлом весе по версии WBC Тайсон Фьюри жёстко ответил обладателю титулов WBA, IBF и WBO Энтони Джошуа после его победы над болгарином Кубратом Пулевым.

Когда Джошуа спросили о вероятности с Фьюри, тот предпочёл уйти от прямого ответа. Это дало основание британцу обвинить своего соотечественника в трусости. Фьюри записал заявление на видео и выложил его в Twitter.

«Джошуа только что обделался в прямом эфире. Его спросили, хочет ли он боя со мной, а он начал юлить. Я хочу этого боя, я хочу, чтобы он был следующим. Я нокаутирую его за три раунда. Он большой «мешок» и неумеха», — заявил Фьюри.

Ранее сообщалось, что боксёр-тяжеловес Сергей Кузьмин проиграл конголезцу Мартину Баколе по очкам в поединке за вакантный титул WBC International.