Червиченко рассказал об имиджевом ущербе для «Спартака» от Кокорина

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко подверг критике нападающего команды Александра Кокорина.

По мнению функционера, это раздутая фигура, а его отдача не соответствует получаемым деньгам. Червиченко считает, что нахождением на скамейке запасных Кокорин наносит ущерб имиджу «Спартака».

«При том количестве нападающих, что есть в «Спартаке» сейчас, Кокорин будет проводить много времени на скамейке запасных. Поскольку зарплата у него большая, это может стать источником недовольства, который может перерасти во внутренний конфликт», — приводит слова Червиченко «Спорт-Экспресс».

На его взгляд, трое других форвардов «Спартака» — Джордан Ларссон, Эсекьель Понсе и Александр Соболев — приносят команде больше пользы.

Ранее уволенный из «Спартака» массажист заявил, что в последнее время его не подпускали к Кокорину.