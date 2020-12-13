Червиченко рассказал об имиджевом ущербе для «Спартака» от Кокорина

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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко подверг критике нападающего команды Александра Кокорина.
Червиченко рассказал об имиджевом ущербе для «Спартака» от Кокорина
  • РИА Новости

По мнению функционера, это раздутая фигура, а его отдача не соответствует получаемым деньгам. Червиченко считает, что нахождением на скамейке запасных Кокорин наносит ущерб имиджу «Спартака».

«При том количестве нападающих, что есть в «Спартаке» сейчас, Кокорин будет проводить много времени на скамейке запасных. Поскольку зарплата у него большая, это может стать источником недовольства, который может перерасти во внутренний конфликт», — приводит слова Червиченко «Спорт-Экспресс».

На его взгляд, трое других форвардов «Спартака» — Джордан Ларссон, Эсекьель Понсе и Александр Соболев — приносят команде больше пользы.

Ранее уволенный из «Спартака» массажист заявил, что в последнее время его не подпускали к Кокорину.

 

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