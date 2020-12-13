Гендиректор «Уфы» раскритиковал решение РФС вернуть судью Казарцева на работу

Генеральный директор «Уфы» Ринат Шайбеков высказался о работе судьи Василия Казарцева в матче 18-го тура чемпионата России с «Ротором» (0:1).

На 69-й минуте арбитр не назначил пенальти после попадания мяча в руку волгоградца Беки Микелтадзе. Причём Казарцев не поменял своего решения после просмотра VAR.

«То, что Казарцев не захотел увидеть пенальти даже на видеоповторе, уже признали все. Во всей этой истории есть не менее любопытные моменты. Этот арбитр результативно ошибся в матче первого тура «Спартак» — «Сочи». Тогда председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц заявил, что Казарцева вернут в РПЛ не ранее начала 2021 года на основании анализа результатов и качества его работы в ФНЛ. Но, видимо, нашёлся человек, который ходатайствовал за него, и вот этот арбитр снова по своему усмотрению вершит судьбы тренеров, игроков и целых клубов», — приводит слова Шайбекова Sports.ru.

Он также задался вопросом, кто именно вернул Казарцева на работу.

«Этот арбитр получает назначение на наш матч, теряет нить игры, раздаёт кучу карточек, устраивает нам проблемы с составом на следующий тур, и теперь мы за это ещё штраф выплатим. Не хочет взять штраф на себя тот, кто посоветовал Хачатурянцу сократить наказание Казарцеву? По-моему, это будет справедливо. Зачем сидят дополнительные арбитры перед экранами, если условный Казарцев развернёт ситуацию сам или по чьей-то указке на 180 градусов? Он прекрасно знает, что грозит ему за это непродолжительный отпуск, который запросто может быть досрочно прерван», — добавил Шайбеков.

Он выразил пожелание, чтобы проштрафившиеся арбитры сами компенсировали расходы по организации VAR.

Ранее сообщалось, что в РФС признали ошибку Казарцева в матче РПЛ «Ротор» — «Уфа».