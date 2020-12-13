Городов раскрыл свой стимул в матче с «Челси»

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Вратарь «Краснодара» Евгений Городов, которому 13 декабря исполняется 35 лет, поделился эмоциями от дебюта в Лиге чемпионов.
Городов раскрыл свой стимул в матче с «Челси»
  • © ФК «Краснодар»

Спортсмен сыграл в гостевом матче с «Челси», выйдя в стартовом составе вместо получившего травму Матвея Сафонова. Свой гол Городов пропустил с пенальти. Теперь он надеется сыграть и против «Локомотива» в чемпионате России.

«Тренер должен видеть и знать, что ты в форме и он может на тебя рассчитывать, что есть выбор. А у меня в Лондоне был дополнительный стимул: никогда раньше я не играл в день рождения. Раньше к этому времени уже в отпуск расходились, а в этом году есть шанс. Надеюсь, оправдал ожидания, и тренер не станет менять состав на матч с «Локо», — приводит слова Городова «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что определились все участники плей-офф Лиги Европы.

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