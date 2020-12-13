Коробов потерпел поражение от Эллиса из-за травмы

Средневес Матвей Коробов уступил американцу Рональду Эллису в рамках боксёрского шоу в Анкасвилле.

Россиянин владел преимуществом, но по ходу боя травмировал левый ахилл и не смог выти на пятый раунд. Ему было засчитано поражение техническим нокаутом.

Это четвёртый проигрыш Коробова в профи, он также одержал 28 побед при одной ничьей.

В своём предыдущем поединке с Крисом Юбэнком в декабре 2019 года Коробов был вынужден сняться из-за травмы плеча.

Ранее сообщалось, что Энтони Джошуа нокаутировал Кубрата Пулева и защитил свои чемпионские титулы.