Коробов потерпел поражение от Эллиса из-за травмы
- AFP
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Россиянин владел преимуществом, но по ходу боя травмировал левый ахилл и не смог выти на пятый раунд. Ему было засчитано поражение техническим нокаутом.
Это четвёртый проигрыш Коробова в профи, он также одержал 28 побед при одной ничьей.
В своём предыдущем поединке с Крисом Юбэнком в декабре 2019 года Коробов был вынужден сняться из-за травмы плеча.
Ранее сообщалось, что Энтони Джошуа нокаутировал Кубрата Пулева и защитил свои чемпионские титулы.