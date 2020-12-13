Джошуа нокаутировал Пулева и защитил свои чемпионские титулы

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Чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версиям WBA, IBF и WBO Энтони Джошуа нокаутировал обязательного претендента на пояс IBF Кубрата Пулева.
Джошуа нокаутировал Пулева и защитил свои чемпионские титулы
  • Reuters

Соперники осторожно начали бой, а в девятом раунде британец отправил болгарина в тяжёлый нокдаун. В следующей атаке Пулев вновь оказался на настиле ринга, и уже не смог подняться до окончания отсчёта рефери.

Это 24-я победа Джошуа. Своё единственное поражение он потерпел в июне 2019 года от Энди Руиса.

Ранее сообщалось, что генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв победил на выборах президента Международной федерации бокса (AIBA).

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