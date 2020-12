Тренер «Сочи» рассказал, с чего начался конфликт с Тедеско

Тренер вратарей «Сочи» Дмитрий Бородин рассказал, как произошла его перепалка с главным тренером «Спартака» Доменико Тедеско после матча 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), который завершился поражением москвичей со счётом 0:1.

«После того как он апеллировал к арбитрам с претензиями, что не засчитали гол, и показывал нам жесты с денежными знаками, я ему сказал две фразы: It’s our place. It's our Colosseum. То, что он наговорил на пресс-конференции, что я ему сказал ехать домой, — это всё его домыслы. В перерыве он подошёл и сказал: «Ты расист. Я на пресс-конференции про тебя скажу». Я ответил: «Без вопросов. Говори что угодно». Я от своих слов не отказываюсь, это наша земля, наше поле, и, соответственно, я сказал, что мы будем доказывать всё на поле и будем биться», — цитирует Бородина Sport24.

Тренер «Сочи» добавил, что по итогам послематчевого конфликта в подтрибунном помещении Тедеско можно предъявить претензии.

«Резервный судья всё слышал. Я достаточно громко сказал эти две фразы на английском, потому он должен был слышать всё прекрасно. Не знаю, владеет ли он английским, но ровно две фразы эти были, больше ничего. А когда уходили в подтрибунное помещение, он назвал меня расистом. Не знаю, расист я или не расист, пусть разбираются по этим двум фразам. Там была заварушка после игры, когда он кидался на Жоаозиньо, — тоже можно предъявить претензии», — добавил Бородин.

Ранее Аршавин прокомментировал инцидент после матча «Сочи» — «Спартак».