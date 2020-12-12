Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит инцидент, произошедший по окончании матча 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Сочи» — «Спартак» (1:0).

«После окончания матча 18-го тура РПЛ «Сочи» — «Спартак» в подтрибунном помещении возник словесный конфликт между голкипером хозяев Сосланом Джанаевым и главным тренером команды гостей Доменико Тедеско. Футболисты и персонал обеих команд попытались успокоить ситуацию, однако в ходе перепалки, со слов тренера «Спартака» Андреаса Хинкеля, на него оказал физическое воздействие полузащитник «Сочи» Жоаозиньо. Проводится проверка инцидента. Опрашиваются участники конфликта, изучаются данные с камер видеонаблюдения. Оценку произошедшему после тщательного изучения всех материалов даст КДК РФС», — гласит заявление пресс-службы РПЛ.

Ранее было опубликовано видео потасовки после матча «Сочи» — «Спартак».