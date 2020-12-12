Касперович заявил, что статус лидера сборной России не давит на Логинова

Александр Касперович, личный тренер члена мужской сборной России по биатлону Александра Логинова, заявил, что статус лидера команды не оказывает давления на его подопечного.

«Лидерство на него не давит, тем более что он никогда не считал себя лидером. Он просто делает свою работу, величия перед другими спортсменами нет. Так что это лидерство на нём никак не отражается», — приводит слова Касперовича ТАСС.

Он отметил, что Логинов очень переживает за результаты напарника по команде Антона Бабикова.

«Он с Антоном дружит и хочет, чтобы у него всё получилось», — добавил тренер.

Ранее сообщалось, что сборная России по биатлону обновила антирекорд по количеству гонок КМ без наград.