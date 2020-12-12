Авербух прокомментировал присоединение Липницкой к тренерской команде Плющенко

Серебряный призёр Олимпиады 2002 года в танцах на льду хореограф Илья Авербух прокомментировал переход Юлии Липницкой в академию Евгения Плющенко в качестве тренера.

«Желаю Юле удачи на тренерском поприще. Быть может, было бы логичнее попробовать начать что-то самой. С другой стороны, в школе работает Елена Ильиных, с которой они проводили совместные мастер-классы, поэтому она приходит уже с определённым опытом. Возможно, количество тренеров, которые теперь там будут работать, перерастёт и в качество», — приводит слова Авербуха ТАСС.

22-летняя Липницкая является олимпийской чемпионкой 2014 года в командных соревнованиях, а также она в том же году выиграла чемпионат Европы и завоевала серебро мирового первенства. В 2017 году она завершила спортивную карьеру.

Ранее сообщалось, что Плющенко объявил о переходе Липницкой в его академию.