Большунов о втором месте в спринте на этапе КМ в Давосе: меня немного не хватило, всё-таки высота сказывается

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Россиянин Александр Большунов прокомментировал своё выступление в спринтерской гонке свободным стилем на втором этапе Кубка мира по лыжным гонкам в швейцарском Давосе.
Большунов о втором месте в спринте на этапе КМ в Давосе: меня немного не хватило, всё-таки высота сказывается
  • © REUTERS / VESA MOILANEN

«Неплохо получилось. Конечно, всегда хочется стоять на верхней ступени пьедестала, но в этот раз соперник был сильнее. Меня немного не хватило, всё-таки высота сказывается. Надеюсь, что в воскресенье смогу показать более достойный результат», — приводит слова Большунова «Матч ТВ».

Он отметил, что приятно снова возглавить общий зачёт Кубка мира.

«Не хватало ли Клебо? Если честно, то да. На финише это чувствовалось. Я не могу говорить за сборную Норвегии, но мне кажется, что с их стороны это неправильный поступок, потому что здесь всё организовано на высшем уровне и все требования по коронавирусу соблюдаются. Нет ничего такого, чего можно было бы бояться», — добавил лыжник.

Ранее сообщалось, что Большунов завоевал серебро в спринте на этапе КМ по лыжным гонкам в Давосе.

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