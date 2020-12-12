Биатлонистка Кайшева объяснила, почему долго не общалась со СМИ после гонок

Российская биатлонистка Ульяна Кайшева после эстафетной гонки 4 × 6 км на втором этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене рассказала, почему после предыдущих гонок избегала общения с прессой.

«Не очень люблю давать интервью. Плюс многие ожидали от меня реабилитации за тот ответ. Однако я ничего не могу ни добавить, ни убавить», — приводит слова Кайшевой «Матч ТВ».

После спринта на первом этапе Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти Кайшева заявила, что не ставила перед собой целей на сезон, после чего на неё обрушилась критика биатлонных экспертов.

Ранее сообщалось, что Кайшева прокомментировала своё выступление в эстафете на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.