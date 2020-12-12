Биатлонистка Кайшева объяснила, почему долго не общалась со СМИ после гонок
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- РИА Новости
«Не очень люблю давать интервью. Плюс многие ожидали от меня реабилитации за тот ответ. Однако я ничего не могу ни добавить, ни убавить», — приводит слова Кайшевой «Матч ТВ».
После спринта на первом этапе Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти Кайшева заявила, что не ставила перед собой целей на сезон, после чего на неё обрушилась критика биатлонных экспертов.
Ранее сообщалось, что Кайшева прокомментировала своё выступление в эстафете на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.