Кайшева: когда получаешь эстафету десятой, то нужно рискнуть

Российская биатлонистка Ульяна Кайшева прокомментировала своё выступление в эстафетной гонке 4 × 6 км на втором этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.

«Когда получаешь эстафету десятой, то нужно рискнуть. Если не рискнуть, то можно остаться на том же месте. В первую очередь необходимо рисковать на огневых рубежах. Здесь тяжело стрелять всем. Выходит непредсказуемо. Здесь небольшие горы, 1000 м, есть сложности», — приводит слова Кайшевой «Матч ТВ».

Она отметила, что оценивает свою нынешнюю форму как среднюю.

«Мы не проводили серьёзную подводящую работу. В межсезонье работала с личным тренером и с региональной командой. В общем, была в домашних условиях. Это была смена обстановки, смена плана. Пошло на пользу. Я начала так работать с прошлого сезона, когда не удалось отобраться», — добавила спортсменка.

Кайшева бежала четвёртый этап эстафеты, приняв её у Ларисы Куклиной. На двух огневых рубежах не допустила промахов и таким образом избежала штрафных кругов.

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