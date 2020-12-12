Биатлонистка Павлова о своём промахе: мне хотелось быстрее отстреляться и идти с группой

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Российская биатлонистка Евгения Павлова прокомментировала своё выступление в эстафетной гонке 4 × 6 км на втором этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.
Биатлонистка Павлова о своём промахе: мне хотелось быстрее отстреляться и идти с группой
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«Ощущается, что я плохо сплю, даёт очень сильно по ногам. Функционально я могу, но бывает, что ноги сводит и я не могу ими управлять. Тут спуски непрямые, некрутые, но на них то подкидывает, то выносит. Надо очень сильно работать, трасса действительно жёсткая. Это даёт о себе знать», — приводит слова Павловой «Матч ТВ».

Она отметила, что промах при стрельбе стоя был её ошибкой.

«Мы подошли группой, работали довольно спокойно. Осознаю, что это был неготовый выстрел. Мне хотелось быстрее отстреляться и идти с группой, чтобы передать девочкам эстафету максимально комфортно», — добавила биатлонистка.

Павлова бежала этап эстафеты, передав её Ирине Казакевич. На двух огневых рубежах она использовала один дополнительный патрон и избежала штрафных кругов.

Ранее сообщалось, что Казакевич высказалась о своём штрафном круге в эстафете в Хохфильцене.

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