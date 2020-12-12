Биатлонистка Казакевич высказалась о своём штрафном круге в эстафете в Хохфильцене

Российская биатлонистка Ирина Казакевич прокомментировала своё выступление в эстафетной гонке 4 × 6 км на втором этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.

«Скорее всего, сейчас акклиматизационные дни. Были небольшие проблемы с желудком. В целом в гонке ты не обращаешь на это внимания. Это не играет существенной роли. Питание здесь хорошее, просто пришлось скорректировать его. Что произошло на стойке? Точно не могу сказать, было ли это волнение или азарт. Я шла в группе лидеров и заволновалась. Начала работать с дополнительных патронов, понимала, что нужно выбивать, но был мандраж в ногах. Думаю, это и не позволило чисто сработать на стрельбе. Собраться на третий круг было несложно, была злость на себя. Надо было отдавать все силы, боролась как могла, но не получилось», — приводит слова Казакевич «Матч ТВ».

Казакевич бежала второй этап эстафеты, приняв её у Евгении Павловой. На двух огневых рубежах она использовала четыре дополнительных патрона и пробежала один штрафной круг.

Ранее сообщалось, что женская сборная Норвегии выиграла эстафету на этапе КМ в Хохфильцене.