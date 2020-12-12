Дуглас Сантос: точно не назову выступление «Зенита» в ЛЧ провалом

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Защитник петербургского «Зенита» Дуглас Сантос заявил, что не считает провальным выступление команды на групповом этапе футбольной Лиги чемпионов.
Дуглас Сантос: точно не назову выступление «Зенита» в ЛЧ провалом
  • © РИА Новости / Джузеппе Маффиа

«В первом домашнем матче с «Брюгге» мы абсолютно точно могли сыграть либо вничью, либо выиграть. Реально было взять три очка на «Газпром Арене» и с «Лацио». Не будь этого условного «бы», сейчас мы с вами обсуждали бы совершенно другие вопросы. Поэтому совершенно точно не назову всё это провалом», — цитирует Сантоса «Матч ТВ».

При этом он отметил, что в команде понимают, что выступление в главном клубном европейском футбольном турнире вышло не лучшим, явно не на это рассчитывали болельщики. Тем не менее он считает, что нужно принять этот результат, чтобы достичь большего в следующий раз.

«Даже из поражения можно извлечь что-то положительное, потому что оно помогает стать более сильным в последующих матчах, ведь ты должен ещё лучше работать, исправлять допущенные ошибки и становиться лучше», — добавил Сантос.

«Зенит» занял последнее место в своей группе в Лиге чемпионов, набрав одно очко в шести матчах.

Ранее Геннадий Орлов поставил в пример «Зениту» работу украинских клубов.

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