Орлов поставил в пример «Зениту» работу украинских клубов

Известный комментатор Геннадий Орлов объяснил, почему украинские «Шахтёр» и «Динамо» выступают в еврокубках сильнее «Зенита».

«Украинские футболисты в целом сильнее. Я ведь и сам выходец из украинского футбола. Хочу сказать, что в советские времена украинцы всегда задавали тон. Бышовец, Блохин, Беланов, Лобановский — это всё Украина. 15 лет основным поставщиком в сборную СССР было киевское «Динамо». У Украины сейчас показатели лучше, и «Шахтёр», и «Динамо», в которое пришёл Луческу. Я вижу, какие хорошие игроки у киевлян. Сборная Украины тоже на хорошем уровне, она смотрится лучше российской команды», — сказал Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Петербурге».

Также известный комментатор считает, что менеджмент «Шахтёра» работает эффективнее, чем у «Зенита».

«Шахтёр» — это особая команда, в которой ведущую линию составляют бразильцы. Миллиардер Ахметов содержит команду и любит футбол. У него налажен клуб и менеджмент, хорошая атмосфера, очень хорошая селекционная группа. И платит он хорошо, у него культурная команда. Про «Зенит» такого не скажешь. Мне кажется, что менеджмент «Зенита» в этом сезоне показал, что он далёк от совершенства. Есть вопросы к селекционной группе. Полтора года назад взяли Ракицкого, Барриоса и Азмуна, а затем — ничего», — добавил Орлов.

«Динамо» и «Шахтёр» заняли третьи места в своих группах в Лиге чемпионов и прошли в Лигу Европы. «Зенит» занял четвёртое место в своём квартете, набрав одно очко.

Ранее СМИ назвали суммы заработка российских клубов в ЛЧ.