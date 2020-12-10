СМИ назвали суммы заработка российских клубов в ЛЧ

Стали известны заработки российских клубов по итогам Лиги чемпионов УЕФА — 2020/21.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», за спортивные результаты «Зенит» заработал €16,15 млн, «Локомотив» — €17,95 млн, «Краснодар» — €19,75. €15,25 млн — это гарантированная выплата за участие в групповом этапе ЛЧ, €0,9 млн — за каждую ничью и €2,7 млн — за каждую победу.

Согласно рейтингу, за последние десять лет «Зенит» получил €18,836 млн, «Локомотив» — €8,864 млн, «Краснодар» — €7,756 млн.

Выплаты за телеправа в лучшем случае составят не более €1 млн на каждый клуб, но точная сумма неизвестна.

В итоге на данный момент известно, что за участие в групповом этапе турнира «Зенит» заработал минимум €34,986 млн, «Краснодар» — €27,506 млн, «Локомотив» — €26,814 млн.

«Краснодар» занял третье место в своей группе и вышел в 1/16 финала Лиги Европы. «Зенит» и «Локомотив» заняли последние места в своих группах и завершили выступления в еврокубках.

Ранее Геркус выразил мнение, что следующий выход «Локомотива» в групповой этап ЛЧ может случиться через десятки лет.