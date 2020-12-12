Скончался обладатель первого Кубка СССР по боксу Фёдоров

Обладатель первого Кубка СССР по боксу Владимир Фёдоров умер в возрасте 92 лет.

Об этом сообщает пресс-служба Спортивной федерации бокса Петербурга.

Фёдоров являлся многократным чемпионом Ленинграда, а в 1950 году выиграл первый Кубок Советского Союза.

«Судья всесоюзной категории по боксу, судья международной категории по сават (французский бокс), наибольших успехов он добился всё же в качестве тренера: на его счету десятки подготовленных мастеров спорта, а педагогический стаж Владимира Фёдорова — более 60 лет», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что обладатель Кубка Гагарина в составе «Динамо» Артём Чернов умер в возрасте 38 лет.