Скончался обладатель первого Кубка СССР по боксу Фёдоров
- Владимир Фёдоров
- © Пресс-служба Спортивной Федерации Бокса Петербурга
Об этом сообщает пресс-служба Спортивной федерации бокса Петербурга.
Фёдоров являлся многократным чемпионом Ленинграда, а в 1950 году выиграл первый Кубок Советского Союза.
«Судья всесоюзной категории по боксу, судья международной категории по сават (французский бокс), наибольших успехов он добился всё же в качестве тренера: на его счету десятки подготовленных мастеров спорта, а педагогический стаж Владимира Фёдорова — более 60 лет», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что обладатель Кубка Гагарина в составе «Динамо» Артём Чернов умер в возрасте 38 лет.