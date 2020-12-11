Обладатель Кубка Гагарина в составе «Динамо» Чернов умер в возрасте 38 лет

Светлана Кольцова, жена известного российского хоккеиста Кирилла Кольцова, сообщила о смерти нападающего Артёма Чернова. Спортсмен скончался на 39-м году жизни.

«Друзья мои! Сегодня произошло большое горе, мы потеряли близкого друга нашей семьи, спортсмена, бывшего юлаевца Артёма Чернова. Сердце разрывается от боли, но всё, что мы сейчас можем сделать, — это помолиться. Все, у кого есть желание помочь семье материально, пишите мне», — написала Кольцова в своём Instagram.

Чернов на протяжении карьеры выступал за новокузнецкий «Металлург», омский «Авангард», столичный «Спартак», подмосковный ХК МВД, московское «Динамо», нижегородское «Торпедо», екатеринбургский «Автомобилист», мытищинский «Атлант», уфимский «Салават Юлаев», нижнекамский «Нефтехимик» и подольский «Витязь».

В 2012 году Чернов в составе «Динамо» завоевал Кубок Гагарина.

Ранее сообщалось, что скончался легендарный итальянский футболист Паоло Росси.