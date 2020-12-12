Петр Чех предложил внести изменение в правила пробития пенальти в футболе

Легендарный чешский вратарь Петр Чех отреагировал на эпизод в матче 12-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) между «Лидсом» и «Вест Хэмом» (1:2), в котором при пробитии пенальти судья с помощью VAR определил заступ у вратаря.

В начале игры полузащитник «Лидса» Матеуш Клих с первой попытки не реализовал пенальти, но судьи при помощи VAR определили, что голкипер «Вест Хэма» Лукаш Фабиански одной ногой оказался за линией ворот. Из-за этого Клих получил право повторить 11-метровый удар, который в итоге был реализован.

«Не понимаю, как любой вратарь должен преодолевать площадь 7,32 м на 2,44 м без движения ног, в то время как игрок пробивает с разбега с 11-метровой отметки со средней скоростью 110 км/ч. При таких показателях мяч за 0,35 секунды пересекает линию ворот. Возможно, судьям стоит рисовать еще одну линию в метре от ворот, используя исчезающий спрей? И между этими линиями пусть и находятся вратари», — написал Чех в своём Instagram.

Ранее Фрэнк Лэмпард высказался о включении Чеха в заявку «Челси» на матчи АПЛ.