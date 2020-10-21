Лэмпард высказался о включении Чеха в заявку «Челси» на матчи АПЛ

Главный тренер лондонского футбольного клуба «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал включение завершившего спортивную карьеру голкипера Петра Чеха в заявку команды на матчи Английской премьер-лиги (АПЛ).

«Петр уже некоторое время тренируется с вратарями, и для них это бесценный опыт. Это помогает им развиваться. У нас было место в команде, и мы знаем, что этот год не похож на любой другой из-за пандемии. Из-за коронавируса мы можем лишиться кого-то, поэтому решение о внесении Чеха в заявку было простым. Он нам нужен», — приводит слова Лэмпарда пресс-служба клуба.

Он отметил, что Чех в свои 38 лет находится в хорошей форме.

«Он всё ещё относительно молод и способен продолжать играть. Он взял на себя свою прежнюю роль в команде, и у него это хорошо получается. Мы тесно работаем друг с другом, мне это помогает», — добавил наставник и бывший хавбек лондонцев.

Чех завершил игровую карьеру в 2019 году.

Ранее стало известно, что он вошёл в заявку «Челси» на матчи АПЛ.