Завершивший карьеру Чех вошёл в заявку «Челси» на матчи АПЛ

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Лондонский футбольный клуб «Челси» включил завершившего спортивную карьеру голкипера Петера Чеха в заявку на матчи Английской премьер-лиги (АПЛ).
Завершивший карьеру Чех вошёл в заявку «Челси» на матчи АПЛ
  • Reuters

«Петр Чех был включён в заявку команды на экстренный случай. Это мера предосторожности в связи с беспрецедентными условиями, вызванными пандемией коронавируса. Чех занимает позицию игрока без контракта», — говорится в заявлении клуба.

38-летний Чех завершил игровую карьеру в 2019 году. Большую часть карьеры он играл в «Челси» и лишь последние несколько лет — в лондонском «Арсенале».

Ранее появилась информация, что Аллегри может возглавить «Челси» вместо Лэмпарда.

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