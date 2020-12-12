Сотникова: не удивлюсь, если Загитова станет такой же гениальной ведущей, как Губерниев

Олимпийская чемпионка 2014 года по фигурному катанию Аделина Сотникова поделилась мнением по поводу работы Алины Загитовой в качестве телеведущей шоу «Ледниковый период».

«Многие её критикуют. Мне кажется, напрасно. Телевидение для Алины — абсолютно новый опыт, только-только начинает. Да, пока что-то не получается, чувствуется зажатость перед камерой. Но это нормально. Уверена, всё наладится. Не удивлюсь, если со временем Алина станет такой же гениальной ведущей, как Губерниев», — цитирует Сотникову «Спорт-Экспресс».

В декабре 2019 года Загитова объявила о приостановке спортивной карьеры. В настоящее время она работает ведущей телевизионного проекта «Ледниковый период».

Загитова является олимпийской чемпионкой 2018 года, также она побеждала на чемпионате мира в 2019 году и на первенстве Европы в 2018 году.

Ранее Илья Авербух прокомментировал критику работы Алины Загитовой в качестве ведущей телешоу «Ледникововый период» со стороны бывшей легкоатлетки Иоланды Чен.