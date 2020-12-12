СМИ: ПСЖ не продаст Неймара менее чем за €100 млн

Французский футбольный клуб ПСЖ не намерен расставаться с нападающим команды Неймаром.

Как сообщает Sport.es, в парижском клубе уверены, что бразилец продлит контракт, несмотря на то что в переговорах пока нет прогресса. При этом президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи установил за 28-летнего игрока цену в размере €100 млн.

Неймар перешёл в ПСЖ из «Барселоны» летом 2017 года. Сумма трансфера бразильца составила рекордные €222 млн. Контракт форварда рассчитан до июня 2022 года.

В нынешнем сезоне Неймар провёл 11 матчей, забил девять мячей и отдал пять результативных передач.

Ранее сообщалось, что гол Неймара «Истанбулу» признан лучшим на минувшей игровой неделе в ЛЧ.