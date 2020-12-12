СМИ: ПСЖ не продаст Неймара менее чем за €100 млн

Короткая ссылка
Французский футбольный клуб ПСЖ не намерен расставаться с нападающим команды Неймаром.
СМИ: ПСЖ не продаст Неймара менее чем за €100 млн
  • Reuters

Как сообщает Sport.es, в парижском клубе уверены, что бразилец продлит контракт, несмотря на то что в переговорах пока нет прогресса. При этом президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи установил за 28-летнего игрока цену в размере €100 млн.

Неймар перешёл в ПСЖ из «Барселоны» летом 2017 года. Сумма трансфера бразильца составила рекордные €222 млн. Контракт форварда рассчитан до июня 2022 года.

В нынешнем сезоне Неймар провёл 11 матчей, забил девять мячей и отдал пять результативных передач.

Ранее сообщалось, что гол Неймара «Истанбулу» признан лучшим на минувшей игровой неделе в ЛЧ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить