Гол Неймара «Истанбулу» признан лучшим на минувшей игровой неделе в ЛЧ

Гол форварда французского «Пари Сен-Жермен» Неймара в ворота турецкого «Истанбул Башакшехир» был признан лучшим в матчах шестого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Бразильский форвард стал автором хет-трика в ворота турецкой команды, и лучшим из трёх голов был признан первый мяч, забитый на 21-й минуте встречи.

На звание лучшего также претендовали голы хавбека «Ювентуса» Уэстона Маккенни в матче с «Барселоной», защитника «РБ Лейпциг» Анхелиньо в ворота «Манчестер Юнайтед», а также защитника испанской «Севильи» Жюля в игре с французским «Ренном».

Ранее сообщалось, что Неймар был признан игроком недели в Лиге чемпионов.