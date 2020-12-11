Гол Неймара «Истанбулу» признан лучшим на минувшей игровой неделе в ЛЧ

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Гол форварда французского «Пари Сен-Жермен» Неймара в ворота турецкого «Истанбул Башакшехир» был признан лучшим в матчах шестого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.
Гол Неймара «Истанбулу» признан лучшим на минувшей игровой неделе в ЛЧ
  • Reuters

Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Бразильский форвард стал автором хет-трика в ворота турецкой команды, и лучшим из трёх голов был признан первый мяч, забитый на 21-й минуте встречи.

На звание лучшего также претендовали голы хавбека «Ювентуса» Уэстона Маккенни в матче с «Барселоной», защитника «РБ Лейпциг» Анхелиньо в ворота «Манчестер Юнайтед», а также защитника испанской «Севильи» Жюля в игре с французским «Ренном».

Ранее сообщалось, что Неймар был признан игроком недели в Лиге чемпионов.

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