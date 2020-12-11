Гол Неймара «Истанбулу» признан лучшим на минувшей игровой неделе в ЛЧ
- Reuters
Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.
Бразильский форвард стал автором хет-трика в ворота турецкой команды, и лучшим из трёх голов был признан первый мяч, забитый на 21-й минуте встречи.
На звание лучшего также претендовали голы хавбека «Ювентуса» Уэстона Маккенни в матче с «Барселоной», защитника «РБ Лейпциг» Анхелиньо в ворота «Манчестер Юнайтед», а также защитника испанской «Севильи» Жюля в игре с французским «Ренном».
Ранее сообщалось, что Неймар был признан игроком недели в Лиге чемпионов.